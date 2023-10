O condutor de um carro que no passado dia 10 se colocou em fuga depois de atropelar um jovem de 21 anos, na Póvoa de Varzim, entregou-se esta semana na PSP da Póvoa. A vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou por morrer no hospital poucos dias depois.





Dulvany Teixeira seguia na berma da Estrada Nacional 206, em Argivai, com a bicicleta pela mão, quando foi atropelado por um carro. O condutor não parou para prestar auxílio e fugiu do local. Dulvany foi levado em estado muito grave para o Hospital de São João, no Porto, onde acabou por morrer. O CM sabe que o condutor de 23 anos acabou por se entregar à PSP na companhia do pai. Foi ouvido pelos agentes e o processo seguiu para o Ministério Público. Poderá vir a ser acusado de homicídio por negligência e omissão de auxílio.