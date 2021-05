Jovem sofre ferimentos graves após colisão entre três carros em Oliveira de Azeméis

Um condutor, de 23 anos, ficou ferido com gravidade na sequência de uma violenta colisão entre o carro em que seguia e duas viaturas, esta noite de sábado, em Fajões, Oliveira de Azeméis.No mesmo mesmo acidente, um jovem, com cerca de 25 anos, também ficou ferido. Uma das viaturas acidentadas provocou danos em três habitações.O alerta foi dado, cerca das 20h00, para os bombeiros de Fajões, para uma aparatosa colisão rodoviária na rua Nossa Senhora da Ribeira, em Gandara. As viaturas médicas de emergência e reanimação de Gaia e da Feira estiveram no local.A GNR dos postos de Oliveira de Azeméis e de Cesar investigam as causas do acidente. A vítima grave foi levada, pelos bombeiros, para o Hospital de Gaia. O ferido ligeiro foi transportado para a unidade hospitalar da Feira.