Cega de ciúmes por acreditar que uma jovem tinha uma relação com o seu ex-namorado, atraiu-a para um encontro junto ao parque da Pasteleira, no Porto, a 2 de novembro do ano passado.Em poucos minutos, a discussão acabou em agressão: sacou de uma navalha que levava no bolso e esfaqueou a rival no abdómen. A vítima caiu no chão e a agressora voltou a golpeá-la várias vezes no peito, num braço e no abdómen, chegando a perfurar-lhe o fígado. Só parou quando duas amigas a afastaram da vítima.