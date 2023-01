Um rapaz de 17 anos foi preso pela Polícia Judiciária de Setúbal, no concelho da Moita, por ter violado a irmã, de apenas 10, em duas ocasiões distintas. Os crimes ocorreram já neste mês.O Ministério Público anunciou esta tarde a detenção, e explica que os abusos ocorreram nas noites de 16 para 17, e de 22 para 23 de Janeiro.A Polícia Judiciária recebeu a investigação, e prendeu o jovem no final da semana passada.Presente ao tribunal do Barreiro, aguarda julgamento em prisão preventiva.