Jovens estudantes morrem em despiste brutal em Castelo Branco

Dois estudantes, de 21 e 25 anos, morreram na madrugada desta quinta-feira, em Castelo Branco, quando o carro em que seguiam se despistou ao quilómetro 209 da EN3, entre a Zona Industrial e o Parque da Cidade.Miguel Ramos, de 25 anos, residente em Paul, na Covilhã, e Fábio Lopes, de 21, natural de Ponte de Sor, eram alunos da Escola Superior de Tecnologia (EST) de Castelo Branco e estariam a regressar à cidade após um convívio com amigos.Seguiam no sentido sul-norte quando, na abordagem a uma curva, e por razões ainda não apuradas, o veículo ligeiro saiu do asfalto e entrou na berma. Sem controlo, o carro acabou por embater de forma violenta nas vigas metálicas de uma estrutura de sinalização.O carro, propriedade de Miguel, ficou praticamente irreconhecível após o impacto. Os dois amigos tiveram morte imediata. "O alerta chegou pelas 02h50 e as equipas de socorro responderam em poucos minutos. Mas já nada havia a fazer. O óbito dos dois jovens foi declarado no local", referiu aofonte da PSP, que investiga as circunstâncias do despiste.António Fernandes, presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, do qual faz parte a EST, afirmou que "a morte dos dois alunos deixou a academia mergulhada num sentimento de tristeza e consternação", e anunciou que "a instituição vai decretar luto académico e reunir com a direção da Escola e associação de estudantes para definir os moldes de uma homenagem".