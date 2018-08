Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens feridos ao cair de telhado ainda estão internados

GNR acredita que estavam a praticar parkour.

Por J.D. | 10:18

Os dois jovens que, na madrugada de domingo, caíram do telhado de um armazém de pneus, com 10 metros de altura, em Tomar, continuam internados em estado grave.



A GNR acredita que estavam a praticar parkour – uma atividade radical – quando caíram.



O caso mais complicado é o do jovem, de 20 anos, que sofreu lesões graves na cabeça.



Esta terça-feira, mantinha-se no Serviço de Medicina Intensiva dos Hospitais de Coimbra, estável, mas com prognóstico reservado.



O outro jovem, de 17 anos, tombou sobre uma pilha de pneus, o que lhe amorteceu a queda.



Ainda assim, sofreu vários traumatismos e está ser acompanhado de perto por médicos do hospital de Abrantes.