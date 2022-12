Dois jovens, de 17 e 18 anos, foram identificados pela PSP por um roubo na praia da Rocha, em Portimão, com a ajuda de imagens do sistema de videovigilância instalado no local.





O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira. Os assaltantes, segundo oapurou, ameaçaram com uma faca dois jovens, ambos de 17 anos. As vítimas foram coagidas a entregarem aos suspeitos os seus pertences, nomeadamente telemóveis, relógios e algumas peças de vestuário.

A PSP foi alertada e realizadas diligências conjuntas por parte de elementos da Esquadra Territorial e da Esquadra de Investigação Criminal. Segundo a PSP, os dois suspeitos foram identificados com “recurso ao sistema de CCTV recentemente instalado em Portimão” e apreendida “a arma utilizada no crime e todos os artigos roubados”. Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência. n R.P.G.