A acusação é clara. Lucas Miranda, um jovem que estava institucionalizado no Centro Tabor, em Setúbal, brutalmente assassinado em outubro de 2020 com apenas 15 anos, não morreu a seu pedido. Leandro e Ricardo, hoje com 18 e 17 anos, que viviam na mesma instituição de acolhimento, mataram-no com consciência, escondendo o cadáver num poço.









