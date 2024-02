Dois jovens, de 21 e 22 anos, estão acusados pelo Ministério Público (MP) de raptar consumidores de estupefacientes em Lagos para cobrarem dívidas de droga. Os arguidos vendiam droga num largo em Odiáxere, desde julho do ano passado.Segundo o MP, no dia 27 de janeiro, colocaram dois homens na mala de uma viatura e circularam pela cidade de Lagos. Durante o percurso, exigiram quantias de dinheiro às vítimas, tendo uma delas sido agredida com um taco de basebol nos joelhos e ombros. Foram detidos pela PSP e aguardam agora julgamento em prisão preventiva.