Juíz Carlos Alexandre exige ouvir António Costa em tribunal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Carlos Alexandre, o juiz de instrução do processo de Tancos, não aceita que o primeiro-ministro faça o seu depoimento por escrito e poderá invocar o Código de Processo Civil para chamar António Costa a tribunal.O número 5 do artigo 505 do Código de Processo Civil (que também se aplica à jurisdição criminal) estipula que "decidindo o juiz que é necessária a sua presença, é... < br />