Há ainda muito por explicar sobre o caso que envolve uma criança de doze anos, retirada à mãe por cinco elementos armados da GNR que tinham luz verde para arrombarem a porta de casa, se fosse necessário. A ordem partiu do juiz Pedro Gonçalves Pacheco, do Tribunal Judicial de Vila Pouca de Aguiar, que não teve sequer em consideração a idade da menor, o atestado médico e o facto de Paula Pinto viver sozinha com a filha.