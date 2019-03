Juíz Ivo Rosa pede acesso a relatório de auditoria feita à CGD

A consultora EY analisou os créditos mais problemáticos aprovados pela Caixa no período 2000/2015. O magistrado que lidera a fase de instrução da Operação Marquês pediu uma cópia da auditoria à Assembleia da República por considerar "necessário e relevante" a entrega desse documento para o processo que tem o ex-primeiro-ministro José Sócrates como principal arguido, segundo avança a RTP.

Ainda entre as operações com perdas elevadas estão empréstimos à Investifino (de Manuel Fino), para compra de ações da Cimpor dando ações do BCP e da Cimpor como garantia, Fundação Berardo, Auto-Estradas Douro Litoral e Vale do Lobo Resort.A EY indicou ainda que várias operações de concessão de crédito foram concedidas sem uma análise de risco aprofundada, incluindo "operações aprovadas com parecer de risco desfavorável ou condicionado" pela Direção de Gestão de Risco do banco.O documento revelou também que administradores da CGD receberam "remuneração variável" e "voto de confiança", mesmo em anos com resultados negativos. Dos gestores referidos nesta versão da auditoria cujas decisões originaram perdas, há pelo menos 17 que continuam ligados à banca e mesmo à CGD.