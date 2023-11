Nuno Costa, juiz de instrução, entende que não há indícios suficientes do crime de corrupção, ao contrário do tráfico de influências. Aí, garante o magistrado, está suficientemente indiciado de que houve contactos de Afonso Salema e de Rui Neves - ambos da Start Campus - com Lacerda Machado, melhor amigo de António Costa, para que aquele falasse com Vítor Escária, ex-chefe de gabinete.









