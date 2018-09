Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juízes do Porto pedem perícia à personalidade de acusado de matar e ocultar corpo de inquilina

O arguido fugiu para França após o crime e lá foi detido dois anos depois. Nessa altura, indicou o local exato onde enterrara o corpo.

Por Lusa | 17:31

O Tribunal de São João Novo, no Porto, pediu esta quarta-feira ao Instituto de Medicina Legal uma perícia à personalidade do homem acusado de matar uma mulher a quem arrendara um quarto e de enterrar o corpo numa mata.



O coletivo de juízes pediu também ao Departamento de Investigação e Ação Penal cópia da gravação-vídeo da reconstituição do crime, tudo tendo em conta as diversas versões dos factos que o arguido foi apresentado ao longo do desenrolar do processo.



Esta quarta-feira mesmo, os juízes assinalaram essas versões contraditórias do arguido, pedindo-lhe, sem sucesso, esclarecimentos que consideravam fundamentais.



O homem limitou-se a reiterar o que dissera em sessão anterior, rejeitando a intenção de matar e alegando que a mulher morreu acidentalmente ao bater com a cabeça no chão, depois de uma discussão e de o atacar com uma faca.



Também esta quarta-feira, os juízes ouviram um perito do Instituto de Medicina legal para fornecer notas adicionais sobre a autópsia à vítima.



O perito sublinhou que "os restos cadavéricos analisados estavam já esqueletizados", uma vez que foram encontrados dois anos após a morte, e "nenhuma das estruturas ósseas apresentava lesões traumáticas".



Todas estas diligências determinaram o adiamento, sem data marcada, da leitura do acórdão, que se previa para esta quarta-feira, e a marcação de uma nova audiência de produção de prova em 15 de outubro, à tarde.



O arguido é um homem de 42 anos acusado por matar uma mulher de 30, a quem arrendara um quarto, e de enterrar o corpo numa mata de Vila Nova de Gaia. Fugiu entretanto para França, onde foi detido dois anos depois e, nessa altura, indicou o local exato onde estava o corpo.



Está acusado pelos crimes de homicídio qualificado e de ocultação e cadáver.