Julgamento de mulher que esfaqueou homem em Aveiro adiado devido a doença súbita da arguida

O julgamento, em Aveiro, da mulher suspeita de ter matado, por esfaqueamento, o marido, de 57 anos, que deveria ter tido início esta manhã de sexta-feira, foi adiado devido a doença súbita da arguida.Segundo a acusação do Ministério Público, a mulher, de 54 anos, matou Manuel Vieira, na Murtosa, num contexto de extrema violência. O crime ocorreu na madrugada do dia 21 de Maio de 2021 na habitação do casal, na rua 9 de Abril. Segundo a acusação do Ministério Público, a arguida esfaqueou a vítima dezasseis vezes, cravando-lhe, de seguida, a lâmina de um machado na cabeça.A arguida, que atravessava um periodo de depressão, agravado pelo período da pandemia, está acusada do crime de homicídio qualificado. Depois de ser presente a um tribunal de instrução criminal, ouviu ser decretada a medida de coação de internamento preventivo.Quando foi detida pela GNR, em casa de familiares, onde se tinha refugiado, a mulher não ofereceu resistência.