Júri recusa propostas para fornecimento de plataforma das bodycams da PSP e GNR

O júri constituído pelo Ministério da Administração Interna (MAI) para o concurso de fornecimento da plataforma informática de armazenamento das imagens recolhidas pelas 10 mil ‘bodycams’ que serão distribuídas à PSP e GNR, informou hoje as empresas que recusou todas as propostas apresentadas.O concurso público, no valor de 1,48 milhões de euros, tinha sido lançado em abril deste ano.Se as empresas intervenientes não contestarem esta decisão nos próximos cinco dias úteis, o concurso ficará sem efeito.sabe que a possibilidade de o MAI ficar refém das empresas, no âmbito das propostas apresentadas, foi um dos principais argumentos avançados.Recorde-se que o MAI admitiu, numa nota explicativa da proposta do Orçamento de Estado para 2024, que a distribuição das 10 mil bodycams prometidas à PSP e GNR apenas avançará em 2024, ao contrário do que José Luís Carneiro tinha prometido no momento do lançamento do programa.Para já apenas está concluído o concurso público para fornecimento do software necessário ao uso das ‘bodycams’.