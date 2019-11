Justiça assume erro após sugerir que jovem tinha sido pai aos cinco anos

O Tribunal de Família e Menores de Gondomar já notificou, por carta, José Morais, de 22 anos, indicando que lhe serão devolvidos os cerca de 200 euros que lhe foram retirados do salário e que seriam relativos ao pagamento da pensão de alimentos de uma filha, de 16 anos.Com este erro, agora assumido formalmente pela Justiça, o tribunal assegurava que o jovem tinha sido pai com apenas cinco anos.A receção da carta do tribunal surge no seguimento de um ofício que tinha já sido enviado aopelo juiz-presidente da Comarca do Porto, José Rodrigues da Cunha, no qual era referido que o lesado seria reembolsado.Nesse esclarecimento, o magistrado referia que o erro surgiu na Segurança Social do Porto, após um pedido de informação por parte do organismo público de Viseu, distrito onde vive o verdadeiro pai da menor - que é de Tabuaço.Na resposta, foi identificado um número de contribuinte diferente daquele que constava no processo e que é o do jovem de 22 anos, que reside no Porto.Ao, Domingos Morais, pai de José, diz que este é o fim de um "tormento". "Depois de um tempo em que não conseguíamos bem perceber o que estava realmente a acontecer, agora podemos respirar de alívio. Eu fui avô por umas horas! Quando recebemos a carta ainda pensámos que fosse verdade, mas depois, ao saber da idade da miúda, percebemos que era impossível. O meu filho não foi pai com cinco anos! Era humanamente impossível!", referiu.