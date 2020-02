Justiça deixa crianças à mercê de um pedófilo casado com ama

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um pedófilo, casado com uma ama, conviveu durante 12 anos com dezenas de crianças. Não se sabe ao certo de quantas terá abusado sexualmente. Chegou a ser condenado, mas escapou à prisão, regressando a casa. Reincidiu no crime e só agora, num novo processo, foi colocado atrás das grades, preventivamente.Elmano, 74 anos, reformado por invalidez, bate-chapas de profissão. Deixou de trabalhar em 2006, aos 61, após ter ...