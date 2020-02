Um juiz de instrução ordenou nova separação de processos na Operação Éter, ligada ao Turismo do Porto e Norte de Portugal, mandando julgar autonomamente o ex-presidente daquela entidade, Melchior Moreira, um expediente processual para o manter preso preventivamente.



Isto até porque Melchior Moreira, em preventiva desde outubro de 2018, não requereu instrução, ao contrário de 19 dos 29 acusados no caso relacionado com viciação de procedimentos de contratação pública.

