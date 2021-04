"Fica com os milhões e fica-se a rir.” É desta forma que o empresário Dantas da Cunha, uma das vítimas de Vale e Azevedo, resume o ‘perdão’ dado pela Justiça britânica ao ex-presidente do Benfica, que declarou a “exoneração do insolvente” no processo que corria em Inglaterra desde 2009. Na prática, João Vale e Azevedo fica com cerca de 60 milhões de euros obtidos ilegalmente uma ...