Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça investiga 21 queixas de fraude na reconstrução em Pedrógão

Ana Abrunhosa quer que os processos sejam analisados.

Por Isabel Jordão | 09:06

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) enviou para o Ministério Público 21 processos de reconstrução de casas que foram destruídas pelo incêndio de Pedrógão Grande, em junho do ano passado, para se apurar se houve irregularidades, no âmbito do inquérito aberto em julho.



"Foram entregues todos os processos em que as reportagens da 'Visão' e da TVI lançavam suspeitas, bem como todos os processos do Fundo Revita", para que, "de uma vez por todas deixe de haver essa suspeição", disse esta quinta-feira à Lusa a presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa, reafirmando nunca ter recebido qualquer queixa ou denúncia, nem durante as visitas do Presidente da República.



"Acho muito estranho que pessoas com responsabilidades políticas, eleitos locais, venham dizer que já sabiam", afirmou, lamentando que estas situações possam vir a prejudicar quem realmente precisa de ajuda e coloquem em causa a "generosidade dos portugueses, que é essencial".



Das 261 casas de primeira habitação afetadas, estão concluídos os trabalhos de reconstrução em 160, estando 101 ainda em obras.