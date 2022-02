Um erro de uma juíza de instrução criminal de Lisboa obrigou o Tribunal da Relação a mandar libertar dois burlões argelinos, presos pela Judiciária em março do ano passado. A dupla ficou apenas com Termo de Identidade e Residência numa altura em que o inquérito ainda está em curso e o Ministério Público tenta identificar o total de vítimas – entre 80 e 100 – e os montantes desviados de contas bancárias através do MB Way – mais de 100 mil euros.