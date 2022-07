Justiça nega recurso de Pereira Cristóvão em processo de assaltos a casas

O ex-vice presidente do Sporting, Paulo Pereira Cristóvão, e outros três arguidos (incluindo dois agentes da PSP), condenados em tribunal num processo de dois assaltos a casas que foi julgado na comarca de Cascais, viram negados os recursos para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ). No caso do antigo inspetor da Polícia Judiciária, o indeferimento teve apenas a ver com a indemnização cível (165 mil euros) a que foi condenado em 2019.

Os sete anos e cinco meses de prisão que levou, impossibilitaram recursos para o STJ (só admite revisões de penas iguais ou superiores a oito anos). Recorde-se que Paulo Pereira Cristóvão foi considerado culpado de participar nos assaltos a casas no Atrium Cascais, em 27 de fevereiro de 2014, e na Avenida do Brasil, Lisboa, em abril do mesmo ano.

Os outros três recorrentes, por seu turno, quiseram diminuir as penas criminais. Os agentes da PSP Luís Conceição e Elói Fachada, que levaram 17 e 16 anos de prisão respetivamente, e Celso Augusto, sujeito à pena de oito anos e um mês.

Neste âmbito, os juízes conselheiros do STJ recusaram mexer nos cúmulos jurídicos determinados pela primeira instância