Justiça pede lista de créditos do BES a Pinho e à mulher

Antigo ministro terá recebido 778 mil euros estando no Governo.

Por António Sérgio Azenha | 08:22

O Ministério Público pediu ao Novo Banco, no âmbito do caso EDP, a lista de todos os créditos que o BES tenha concedido a Manuel Pinho, ex-administrador do BES e antigo ministro da Economia no Governo de José Sócrates, e à mulher, Alexandra Pinho, ex-funcionária do BES, para a compra de bens móveis ou imóveis, entre 2000 e 2014.



Com esta iniciativa, os procuradores do caso EDP querem avaliar se Pinho e a mulher terão recebido algum eventual benefício do BES ou do Grupo Espírito Santo (GES), então liderados por Ricardo Salgado. Pinho terá recebido da Espírito Santo Enterprises (ESI), empresa do GES suspeita de ser um saco azul para o pagamento de luvas a terceiros não declaradas ao Fisco, mais de três milhões de euros, entre 2002 e 2014.



Desse montante, no período em que foi ministro da Economia (entre março de 2005 e julho de 2009) Pinho terá recebido mais de 778 mil euros, correspondentes a um valor de 14 963 euros por mês.



Nas declarações de rendimentos que entregou no Tribunal Constitucional como ministro, não constam os 778 mil euros que terá recebido do GES.