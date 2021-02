Ladrão assalta supermercado com seringa em Penafiel

Um homem assaltou, esta tarde de segunda-feira, o supermercado Marco Horizonte, em Boelhe, Penafiel. O assalto aconteceu pouco depois das duas da tarde. A funcionária acabava de repor vinho numa das prateleiras quando viu o homem – já cliente do mercado.A mulher perguntou se queria ajuda e, nesse momento, o ladrão apontou-lhe uma seringa e mandou-a abrir a caixa registadora. Levou 100 euros em dinheiro. "Não ganhei para o susto", disse ao, Soraia Queirós, funcionária do supermercado Marco Horizonte.Após o assalto, o suspeito com cerca de 35 anos, ainda comprou tabaco na máquina existente no estabelecimento. Depois pôs-se em fuga a correr. O caso está agora a ser investigado pela GNR.