Ladrão ataca casa de polícia em Sintra

Um ladrão de 28 anos foi detido na madrugada desta segunda-feira, depois de tentar assaltar uma casa na zona do Algueirão, Sintra. Teve azar na escolha do alvo a atacar: a vítima era um agente da PSP, que com a ajuda de um vizinho, apanhou o assaltante após uma perseguição a pé.Segundo oapurou, o homem atacou pelas 02h55, depois de passar alguns minutos a observar as moradias da zona. Quando selecionou a casa a roubar, saltou o muro da propriedade, mas foi visto por um outro residente, que alertou o dono, no caso um agente da PSP que estava em casa.O polícia saiu rapidamente da habitação e o ladrão voltou a saltar para o exterior. Correu rua fora para tentar escapar, mas foi perseguido pelos dois homens. Quando o apanharam, o fugitivo pegou numa pedra de calçada e agrediu os dois moradores que o tentavam capturar. Ainda assim, foi manietado e entregue a uma patrulha da PSP sob detenção.Os dois homens tiveram de receber tratamento hospitalar devido aos ferimentos sofridos -hematomas e escoriações, sobretudo na zona da cabeça. Foram levados ao Hospital Amadora-Sintra, onde foram assistidos, e tiveram alta poucas horas depois.O ladrão, que está indiciado apenas pelo crime de introdução em lugar vedado ao público, será presente ainda esta terça-feira no Tribunal de Sintra para primeiro interrogatório judicial. Arrisca, no máximo, uma pena de três meses de cadeia ou multa até 60 dias por este crime.