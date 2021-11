O homem acusado de ter assaltado uma vivenda e sequestrado uma ama e três crianças, em Aveiro, confessou esta segunda-feira, em tribunal, ter roubado cerca de 3000 euros em objetos em ouro. No entanto, Bruno Miguel revelou que o assalto foi combinado com Cristina Isabel Costa, a ama, também arguida. As imagens de videovigilância foram divulgadas pelo dono da casa.