Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão em preventiva após a sétima detenção este ano

Homem, de 56 anos, é responsável por onda de assaltos a veículos em Lisboa e em Oeiras.

Por Sara G. Carrilho | 08:39

Um homem, de 56 anos, responsável nos últimos meses por uma onda de assaltos a veículos em Lisboa e em Oeiras, foi detido em flagrante pela PSP,esta terça-feira, a furtar o interior de um carro. Ficou em prisão preventiva. Foi a sétima detenção do assaltante só este ano.



O ladrão já estava na mira das autoridades por ter feito num curto período, só no concelho de Oeiras, três ataques em viaturas. Foi vigiado durante muito tempo por agentes da PSP que, através destas diligências, conseguiram capturar o homem em flagrante. O modo de atuação passava por partir os vidros ou forçar as portas para conseguir entrar e levar o recheio dos carros, principalmente durante a noite e em zonas calmas e com poucas pessoas.



A PSP continua a investigar o ladrão que será responsável por inúmeros assaltos em Algés, Miraflores, Linda-a-Velha e Carnaxide, em Oeiras. Estará também ligado a crimes semelhantes ocorridos, nos últimos tempos, no concelho de Lisboa. Só nos primeiros oito meses do ano, o assaltante foi apanhado a cometer o mesmo tipo de crime seis vezes, mas sempre que era detido pelas forças de segurança, saía em liberdade, o que lhe permitia continuar a reincidir.



Presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Oeiras, e devido aos antecedentes criminais, o juiz colocou o assaltante em prisão preventiva até ao julgamento – a medida de coação mais gravosa. O homem está indiciado por furtos qualificados.