Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão menor travado por turista na rua em Lisboa

Assaltante de 16 anos foi retido pela vítima até chegar a PSP.

Por Sara G. Carrilho | 08:42

Rodeada por dois jovens assaltantes em pleno centro de Lisboa, uma turista de 22 anos foi assaltada – começou por ficar sem a mala com o telemóvel – mas agarrou um dos suspeitos pelo casaco e impediu-o de fugir.



Gritou por socorro e uma patrulha da PSP que estava por perto deparou-se com a cena e deteve o assaltante, um menor de 16 anos. O cúmplice fugiu.



Tudo aconteceu na madrugada de terça-feira, pelas 00h50, na rua da Misericórdia, no Bairro Alto.



A jovem foi abordada pela dupla de assaltantes, mas conseguiu agarrar o casaco de um deles durante o ataque, que tinha a identificação e bens do suspeito, e que o assaltante tentou recuperar, puxando e lutando com a vítima.



Durante estes segundos de aflição, a mulher gritou por socorro e ajuda – valeu-lhe a patrulha da PSP, que estava a entrar ao serviço e, por sorte, nas imediações do local onde ocorreu o assalto.



Os agentes ouviram o apelo e socorreram a jovem turista que tinha conseguido travar e reter o assaltante.



O menor foi logo detido pelos polícias e transportado para a esquadra onde foi feita a identificação formal. A PSP fez diligências no sentido de localizar e identificar o cúmplice que fugiu, mas não o encontrou.



O detido foi presente a juiz e saiu em liberdade com apresentações periódicas na esquadra.