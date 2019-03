Ladrão pede em tribunal: "Prendam-me por favor"

Pedro Jesus tem longo cadastro de roubos e admite "não vou conseguir parar. Tenho de ser tratado’".

Por Francisco Manuel | 09:51

Assaltou uma casa em Ílhavo e já tinha carregado diversos artigos numa mochila quando a GNR o deteve em flagrante. Pedro Jesus, de 46 anos, afirmou ao coletivo de juízes do Tribunal de Aveiro que não se lembrava do crime, porque estava alcoolizado e drogado, mas assumiu a culpa.



Foi condenado esta sexta-feira pela 18ª vez pelo mesmo tipo de crime. Agora, a pena aplicada, de dois anos e meio, é de prisão efetiva.

"Não me lembro do crime, só me recordo de acordar já na cela da GNR e disse aos guardas: ‘Prendam-me, por favor, porque eu não vou conseguir parar. Tenho de ser tratado’", assegurou o arguido, ao tribunal, na audiência anterior à desta sexta-feira.

No dia da detenção, Pedro, munido de uma marreta, partiu o vidro da porta da cozinha da casa que assaltou. A patrulha da GNR foi ao local e apanhou-o ainda dentro da residência. Foi acusado de furto qualificado, mas o tribunal considerou que se tratou apenas de uma tentativa, uma vez que não chegou a fugir com os bens furtados.

Pedro está atualmente em prisão preventiva por causa de outros processos. Casos que motivaram os juízes a aplicar-lhe uma pena de prisão efetiva.



PORMENORES

Não gosta da escola

No final da sentença, o juiz Raul Cordeiro aconselhou Pedro a estudar na cadeia, mas o homem afirmou que não gosta da escola e que, também por isso, quer tratar-se e aprender uma profissão para trabalhar.



Longo cadastro

Pedro tinha 16 anos quando foi condenado pela primeira vez, em 1989, mas os crimes começaram quando tinha 14. Seguiram-se outras 16 punições - esta sexta-feira foi a 18ª -, sempre por furtos. Com um percurso ligado às drogas e álcool, tem passado a maior parte da sua vida preso.