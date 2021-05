Um segurança de um supermercado no Entroncamento esteve entre a vida e a morte após ter sido esfaqueado duas vezes ao tentar apanhar um ladrão que quis assaltar o estabelecimento. O autor do crime, de 21 anos, vai começar a ser julgado no Tribunal de Santarém por crimes de homicídio qualificado tentado e furto na forma consumada.