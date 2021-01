Ladrões ameaçam menina com faca para roubar telefone em Odivelas

Dois homens de 21 e 26 anos assaltaram duas jovens num túnel junto à estação do Metro de Odivelas. Uma das vítimas, de 15 anos, teve uma faca apontada e foi obrigada a entregar o telemóvel. Valeu a intervenção de outro homem, que se apercebeu do roubo, perseguiu os assaltantes e deu uma descrição dos suspeitos à PSP.



Foram detidos minutos depois, ainda na posse do aparelho e da arma. Presentes a tribunal, o mais velho ficou em prisão preventiva, o outro foi libertado. Este foi o segundo caso semelhante envolvendo vítimas menores numa semana no mesmo local.

Ver comentários