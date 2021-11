O casal protagonizou uma fuga louca à PSP. Tudo começou no Bairro da Pasteleira, no Porto, e só terminou em Alfena, Valongo. Foi aí que os suspeitos foram detidos - tramados pela echarpe (peça de vestuário) que estava no carro e que os liga diretamente ao furto registado na madrugada de quinta-feira na loja da Cavalinho, em Lousada.