Ladrões levam computador da Cruz Vermelha em Faro

A delegação da Cruz Vermelha em Faro foi assaltada durante o passado fim de semana. Os ladrões forçaram a entrada através de uma das portas e levaram um computador portátil.Segundo oapurou, as autoridades suspeitam que o furto tenha acontecido entre sábado e domingo. No entanto, os responsáveis da instituição só tiveram conhecimento do crime na segunda-feira de manhã, quando abriram as portas da delegação."Alguém conseguiu forçar uma das portas do primeiro andar e aceder ao interior do espaço", admitiu aoNorberto Martins, presidente da delegação de Faro da Cruz Vermelha Portuguesa.Os assaltantes levaram um computador portátil que "tem um custo a rondar os mil euros", revelou o mesmo responsável, que garantiu que o furto não vai condicionar os serviços prestados pelos operacionais da delegação da Cruz Vermelha.Apesar da delegação de Faro da Cruz Vermelha ter um sistema de alarme, o dispositivo não disparou durante o assalto. A instituição vai agora tentar perceber o que se passou com a empresa de segurança responsável. A PSP está a investigar o crime de furto.Segundo oapurou, os criminosos entraram numa secção do edifício onde existe um serviço de apoio para os exames psicotécnicos, que servem para tirar títulos de condução, e onde estava um computador portátil.