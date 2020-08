Ladrões roubam cofre com dinheiro, ouro e joias de lar em Beja

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Beja está a investigar o furto ao lar de Albernoa, concelho de Beja.

Os suspeitos levaram um cofre que continha dinheiro dos pagamentos dos utentes à instituição e algum ouro e joias dos idosos. O valor total do roubo ainda não foi revelado.

O furto ocorreu na madrugada de domingo, entre a 01h00 e as 05h00 horas, numa altura em que se encontravam apenas duas funcionárias de serviço.

Tudo indica, segundo fonte da GNR, ter sido mais do que uma pessoa a destruir a fechadura da porta principal do lar do Centro Social de Nossa Senhora da Luz e depois entrar nos escritórios onde se encontravam os valores.

Pela forma como actuaram, a mesma fonte está convencida que foi o mesmo grupo que realizou assaltos a outras instituições da mesma área, nomeadamente em Selmes, no concelho de Vidigueira.

O lar de Albernoa é administrado pela Fraternidade dos Irmãozinhos de São Francisco de Assis. No fim de semana devido a um retiro espiritual em Fátima, os religiosos estavam ausentes da instituição.

O lar residencial do Centro Social de Nossa Senhora da Luz, em Albernoa, tem cerca de oitenta utentes.

O NIC da GNR de Beja esteve no local a recolher provas e a interrogar os funcionários.