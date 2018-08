Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lagos cumpre tradição do ‘banho 29’ com festas

População da zona serrana costumava descer à costa para mergulhar nas águas do mar.

Por Carla Marques Cordeiro e João Mira Godinho | 08:43

Está a chegar o ‘banho 29’ de Lagos. Neste dia de agosto, cumprindo a tradição, é obrigatório dar um mergulho no mar à meia-noite. Para acompanhar os banhistas noturnos, vai haver animação no cais da Solaria, na cidade, e na praia da Luz.



O ‘banho 29’ é um momento que se revive um pouco por todo o Algarve e um costume que tem sido transmitido de pais para filhos. Neste dia, tradicionalmente, a população das zonas serranas descia até à costa, para tomar um banho no mar. Conta a lenda que este mergulho vale por 29 banhos.



"As suas origens são incertas. Quer provenientes de épocas muito antigas e ligadas aos ritos de fim do verão, quer resultantes da herança árabe, o costume manteve-se", refere a Câmara de Lagos, que todos os anos promove a iniciativa.



No cais da Solaria há, a partir das 15h00, petiscos, artesanato e doçaria regional, jogos tradicionais e animação musical. Depois, às 21h00, realiza-se o Cortejo por Amor ao Mar e à Terra: por uma cultura limpa e sustentável em Portugal - uma ação de sensibilização ambiental, promovida pela Associação de Observação, Regeneração e Criatividade na Atualidade, que pretende sensibilizar contra a prospeção de petróleo.



O concurso de fatos de banho tradicionais realiza-se às 21h00 e, a partir das 22h30, cantam os Anjos, a anteceder o mergulho, à meia-noite. Já na praia da Luz, a festa começa às 21h00 e prolonga-se até às 03h00, também com petiscos e animação musical - com Humberto Silva e com o DJ Toby One - numa organização do Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense.