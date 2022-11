Uma lancha da Unidade de Controlo Costeiro da GNR foi furtada do cais da Docapesca, em Vila Real de Santo António.O furto, ao que aapurou, aconteceu esta quarta-feira de manhã.A embarcação semirrigida era normalmente usada em operações de combate ao narcotráfico na zona do sotavento algarvio e no rio Guadiana.Durante esta quarta-feira foram realizadas perícias no local por equipas de investigação criminal da GNR.