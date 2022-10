Colisão entre lancha carregada de haxixe e embarcação da GNR durante perseguição faz um ferido grave

Uma colisão entre uma lancha rápida e uma embarcação da Unidade de Controlo Costeiro da GNR provocou quatro feridos, durante uma perseguição no rio Guadiana, na madrugada desta quinra-feira.O incidente aconteceu por volta das 5h00, durante a operação de combate ao tráfico de droga realizada pela GNR.sabe que as vítimas são de nacionalidade marroquina e a lancha onde seguiam estava carregada de haxixe. Um dos suspeitos sofreu ferimentos graves.As vitimas foram assistidas por elementos dos bombeiros de Alcoutim e Vila Real de Santo António e INEM no cais das Laranjeiras, em Alcoutim, e depois transportadas para o Hospital de Faro.Foram detidas quatro pessoas e osabe que a operação ainda decorre.