Largadas de touros em Vila Franca de Xira fazem 25 feridos

No segundo dia de largadas nas festas do Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira, os bombeiros locais socorreram 25 pessoas, entre colhidos pelos touros, quedas e excesso de consumo de álcool.Um dos feridos foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira com ferimentos numa das pernas, provocados por uma cornada, segundo avançou fonte dos bombeiros.A limitação de camas no hospital da cidade levou a que alguns dos feridos fossem transportados para o hospital de Loures, bem como para Santa Maria e São José, em Lisboa. Na largada de sábado, houve também um cavalo que foi ferido por um dos touros.