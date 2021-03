Renato Seabra tentou vir para Portugal cumprir a pena a que foi condenado - por matar e mutilar com um saca-rolhas o cronista social Carlos Castro, em 2011, numas férias em Nova Iorque - mas a lei portuguesa não o permitiu. Os Estados Unidos exigiam que o ex-manequim, condenado a pena de 25 anos a perpétua, tivesse de cumprir no mínimo os 25 anos, algo que o nosso País não permite porque é obrigatório libertar aos 5/6 da pena, logo antes do ...