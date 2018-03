Leitores do CM sugerem inspeções anuais a propriedades rurais para evitar fogos

Partilham ideias no 'CM Não Esquece', para a tragédia não se repetir.

01:30

Entre os últimos contributos dos leitores do Correio da Manhã para a iniciativa 'CM Não Esquece' destaca-se o de Agostinho Vassalo, que sugere uma inspeção anual às propriedades rurais "para avaliar parâmetros de limpeza, cumprimento da legislação, uso do solo, que tipo de plantação arbórea ou outra está a ser feita".Por seu lado, António Franco quer "acabar de vez com os contratos de aluguer de equipamentos", pois acredita que aviões e helicópteros devem estar ao serviço da Força Aérea. Envie-nos mais ideias.