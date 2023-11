"Não há intocáveis. Sempre que há processos contra pessoas da política ou da banca, há uma tentativa de descredibilização da investigação. Só quando envolve políticos é que a Justiça é posta em causa." Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, considera que a Procuradoria-Geral da República não deve dar mais explicações sobre o processo que levou à demissão do primeiro-ministro e à queda do Governo.









