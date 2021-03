Liga dos Bombeiros Portugueses aliena sede em Lisboa

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) vai vender “o último bem que tinha”, no caso a sede da instituição, em Lisboa. A decisão foi tomada na sexta-feira, num Conselho Nacional Extraordinário de Bombeiros, em que a alienação do edifício foi o único ponto em discussão.



Fontes próximas da direção da Liga garantem que a decisão está a causar polémica interna uma vez que foi “motivada por dificuldades financeiras”, mas que o valor proposto para a venda “está abaixo do preço de mercado”. A mesma fonte questiona “porque motivo nos últimos anos a LBP pagou 1500 euros por mês por um apartamento em Lisboa e agora não tem dinheiro para manter a sede?”. O CM tentou contactar ontem o presidente da Liga, Jaime Marta Soares, sobre esta denúncia, mas não obteve qualquer resposta. A Liga dos Bombeiros Portugueses tem eleições agendadas para outubro e conta já com dois candidatos – António Nunes (ex-inspetor geral da ASAE) e António Carvalho (comandante dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria).



