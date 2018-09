Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ligação do Minho à Galiza pelos mosteiros de Cister

Começa em Ermelo, segue por Fiães, passa em Leiro e termina na grande Abadia de Oseira.

Por Secundino Cunha | 09:56

Já está praticamente definido o traçado da Rota Cisterciense do Alto Minho-Galiza, que inicia em Arcos de Valdevez e une o Vale do Lima ao Vale do Minho através da montanha, e estes à Galiza.



A rota inicia no mosteiro de Santa Maria do Ermelo, em Arcos de Valdevez, passa pelo mosteiro de Santa Maria de Fiães, em Melgaço, segue pelo mosteiro de Santa Maria de São Clodio, em Leiro, já na Galiza, e culmina na abadia de Santa Maria de Oseira, na província de Ourense, naquele que é o maior mosteiro em funcionamento em toda a Península Ibérica da ordem fundada por Roberto de Champagne e S. Bernardo de Claraval. Este caminho transfronteiriço poderá ser percorrido a pé, a cavalo ou em motociclo.



Para o município de Arcos de Valdevez, trata-se de uma ação que irá contribuir para enriquecer a oferta turística no concelho, bem como para dinamizar economicamente o território ao nível da restauração, da hotelaria e do comércio local.



A Rota Cisterciense do Alto Minho-Galiza pretende dar visibilidade ao património material e imaterial existente, reconhecer o valor dos conjuntos monásticos no desenvolvimento do turismo cultural e religioso, lançar um olhar humanista e místico sobre mais de 900 anos de história e contribuir para o Itinerário Cultural Europeu dos Caminhos de Cister.



Os frades de Cister foram expulsos de Portugal, como, aliás, todas as ordens religiosas, há quase dois séculos (1834) e nunca mais regressaram. Instalaram-se, em 1144, em S. João de Tarouca e chegaram a ter quase trinta mosteiros espalhados por todo o País.