Lisboa gasta 5 milhões para apoiar sem-abrigo

Entre 2015 e 2017, registou-se redução em 50% de pessoas sem-abrigo na capital.

Por Edgar Nascimento e Catarina Cardeta | 10:01

Em três anos foram retiradas 350 pessoas das ruas de Lisboa, divulgou ontem o vereador dos Direitos Sociais, Manuel Grilo, durante a visita ao Núcleo de Planeamento e Intervenção para Pessoa em Situação de Sem-Abrigo (NPISA), no Cais do Sodré. Os dados mais recentes dão conta de cerca de 850 pessoas em situação de sem-abrigo, sendo que 350 não estão em programas de acolhimento e, portanto, ainda não têm tecto para dormir.



Na avaliação do Plano Municipal (2016-2018), Manuel Grilo salientou que, em 2015, havia 700 sem-abrigo nas ruas. "Podemos dizer que o NPISA e o Programa Municipal conseguiram reduzir a presença em rua de 50% destas pessoas", disse.



Para o novo plano, o vereador da câmara municipal anunciou um investimento superior a cinco milhões de euros, além das obras previstas, como a do Centro de Abrigo Temporário do Beato. "Foi um choque violento. Vi 20 pessoas na mesma camarata", confessou sobre as "instalações indignas" do espaço, que tem capacidade para 271 pessoas. Ainda para este ano, o responsável pelo pelouro dos Direitos Sociais garantiu o "reforço" no programa de casas de transição, que estava "bloqueado com a questão do arrendamento". Manuel Grilo anunciou que às 80 casas existentes já se juntaram 75 casas municipais.



Durante a visita, foi assinado o protocolo que estabelece o plano de vacinação contra a gripe, que vai decorrer entre 3 e 7 de dezembro. "Queremos chegar a todas as pessoas em situação de sem-abrigo", afirmou. A campanha vai mobilizar equipas de rua diurnas e noturnas, móveis e centros de acolhimento.