Lixo retirado do fundo do Rio Arade inclui pneus e caixas

Pneus de grandes dimensões, grelhas, caixas, tubos de rega e até papeleiras foram alguns dos objetos retirados do leito do rio Arade, junto a Silves, numa limpeza realizada pela Câmara Municipal de Silves (CMS).A ação teve de decorrer entre as 5h00 e as 10h00, devido à maré, e envolveu os funcionários do setor de limpeza da autarquia. Integrou a campanha da CMS intitulada ‘Lixo Zero - Ambiente 100’, que "visa sensibilizar as pessoas para a necessidade de reduzirmos resíduos, sobretudo os que são de maior longevidade e que contribuem fortemente para a poluição que hoje é visível no nosso planeta".A campanha, que começou em maio, no evento Silves Tour, com a substituição de garrafas de plástico, continua com ações de educação ambiental em Armação de Pera, no verão, e com obras que em breve começarão nas Piscinas de Silves e que permitirão a redução dos consumos energéticos e de água.