Localidades de Arganil sem abastecimento de água

As localidades de Sarzedo e Zona Industrial da Relvinha e Gândara, em Arganil, no distrito de Coimbra, devem sofrer falhas no abastecimento de água potável, na sequência do mau tempo, foi este sábado anunciado.

A nota de imprensa da Águas do Centro Litoral explica que, "devido ao aumento do nível do Rio Alva na zona da Alagoa, a captação de água ficou inundada, tendo danificado os equipamentos existentes".

"Assim sendo, não existe, neste momento, condições de segurança para aceder à estação de tratamento de água (ETA) e proceder à reparação desses equipamentos. Nesse sentido, a Águas do Centro Litoral informa que poderá haver interrupção do abastecimento de água nas localidades de Sarzedo, Zona Industrial da Relvinha e Gândara, até que estejam reunidas condições de segurança para aceder à captação.

As equipas da Águas do Centro Litoral encontram-se no local a acompanhar a ocorrência e estão empenhadas na resolução célere da situação para que o serviço de abastecimento de água seja assegurado assim que possível, refere ainda a nota de imprensa.

A passagem da depressão Elsa, cujos fortes efeitos se fizeram sentir entre quarta e sexta-feira, e da depressão Fabien, que se fazem sentir a partir de sábado, embora com menor intensidade, já provocaram dois mortos, um desaparecido e deixaram 144 pessoas desalojadas, registando-se 9.500 ocorrências no continente português, na sua maioria inundações e quedas de árvore.

O mau tempo provocou também condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

No balanço realizado às 13:00 de sábado, a Proteção Civil indicou que a situação no rio Mondego é a mais preocupante, estando a decorrer evacuações para prevenir os efeitos de eventuais cedências de diques.

O IPMA já havia alertado para os efeitos da depressão Fabien, em especial no Norte e no Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 140 km/hora nas terras altas.

Prevê-se que estes efeitos vão diminuindo e que se registe uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar entre as 21:00 de sábado e as 12:00 de domingo em aviso vermelho, devido à agitação marítima, a que se soma Vila Real, por causa de fortes rajadas de vento, que podem atingir 140 quilómetros/hora.