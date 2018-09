Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lourinhã investe 60 mil euros num parque de lazer

Construção de um espaço verde para todas as gerações foi a proposta vencedora do Orçamento Participativo de 2018.

Por Margarida Andrade e Cláudia Machado | 09:00

A Câmara da Lourinhã vai investir 60 mil euros na construção de um parque de lazer na freguesia de Moita dos Ferreiros.



A proposta vencedora do Orçamento Participativo de 2018 consiste na criação de um parque infantil e de um ginásio ao ar livre para todas as gerações, num terreno contíguo ao edifício da junta, com o objetivo de aumentar a qualidade vida da população e combater uma lacuna que existe há vários anos na localidade.



O parque verde da Moita dos Ferreiros foi o mais votado - com 48,7% dos votos - na categoria de projetos orçados entre os 30 mil e os 60 mil euros. Na categoria de projetos entre os 10 mil e os 30 mil euros, a proposta selecionada - com 42,4% dos votos - foi a criação da ‘Casa SombraZUL’, que se trata de um espaço de experimentação para teatros de sombras, com um custo de 30 mil euros.



A instalação de uma estação de serviço para autocaravanas, no Santuário de Nossa Senhora da Misericórdia, foi o projeto selecionado - com 53,9% dos votos - na categoria até 10 mil euros.



Pela primeira vez, a autarquia criou também um prémio para projetos apresentados por associações, entregue ao Hóquei Clube da Lourinhã, que pretende apetrechar o ginásio com equipamentos no valor de 50 mil euros, em homenagem à fundadora da secção, Jacinta Santos, que morreu este ano.



Os resultados do Orçamento Participativo de 2018 vão ser anunciados hoje no salão nobre da câmara municipal, pelas 21h00.



A 4ª edição contou com 24 candidaturas, que recolheram 5972 votos da população e para os quais o município reservou 150 mil euros.