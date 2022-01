Luís Filipe Vieira e Jorge Mendes tiveram 13 números de telefone sob escuta no processo inicial de investigação aos negócios do futebol relacionados com o FC Porto. O ex-presidente do Benfica teve sete números de telemóvel sob escuta e o superagente de jogadores seis. Foi neste processo também que Jorge Nuno Pinto da Costa e o filho Alexandre tiveram seis números de telefone sob escuta, três cada um.