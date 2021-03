Mãe condenada por ter sexo com a filha menor ao lado em Lisboa

As duas irmãs viveram com os pais até aos 18 e 14 anos, mudando várias vezes de casa, sempre no mesmo bairro de Lisboa. Por vezes tinham um quarto para elas, noutras pouca ou nenhuma privacidade. De tal forma que, em duas das habitações, foram constantemente confrontadas com a intimidade do casal, que se deixava ouvir e mesmo ver durante as relações sexuais.



O caso chegou a tribunal e levou à condenação da mã...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.03.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 11.03.2021 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento